Клуб «Мутабор» закрыли на 90 суток
Клуб «Мутабор», где прошла скандальная вечеринка Насти Ивлеевой, закрыли на 90 суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Лефортовского суда.
Причиной закрытия указывается нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Юрлицо клуба «Арт-Центр» признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований (ст. 6.6 КоАП).
На заседании находились представители и юристы от Роспотребнадзора, а также адвокат компании.
Ранее владелец «Мутабора» Михаил Данилов подарил храму Знамения иконы Божией Матери мощи святого Николая Чудотворца. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».