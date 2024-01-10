В США хасиды подрались с полицией из-за секретного тоннеля в синагогу

Члены хасидской еврейской группы в Нью-Йорке столкнулись с сотрудниками правоохранительных органов из-за решения забаррикадировать секретный подземный тоннель, ведущий к главной синагоге в бруклинском районе Краун-Хайтс.

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Об этом пишет газета The New York Times.

По данным издания, тоннель был проложен между штаб-квартирой группировки «Хабад-Любавич» и синагогой. Впервые о его существовании стало известно в конце 2023 года.

В понедельник, 8 января, к тоннелю приехал цементовоз с целью заполнения прохода, однако хасиды предприняли попытку помешать этим действиям властей.

На место происшествия вызвали полицию, после чего между хасидами и полицейскими произошёл конфликт, в ходе которого арестовали девять человек.