В Барнауле экстренно сел самолет с выпущенными закрылками

Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Горно-Алтайск, экстренно сел в Барнауле с выпущенными закрылками. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

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Следствие установило, что самолет выполнял рейс из столичного аэропорта Шереметьево в Горно-Алтайск. Однако в полете у воздушного судна случились неполадки и оно приземлилось в международном аэропорту в Барнауле. При этом у самолета были выпущены закрылки, пояснили в ведомстве.

В результате инцидента никто из находившихся на борту не пострадал. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.