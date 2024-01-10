СМИ: яхта с российскими туристами на борту затонула в Таиланде

«Судно под названием Martini отправилось в плавание на морскую прогулку вдоль острова Пхукет. На борту находилось девять человек: шестеро граждан России и трое граждан Таиланда (капитан и члены экипажа). Яхта начала идти ко дну из-за прорыва одной из труб в моторном отсеке», — пишет Shot.