Экс-главу МВД Польши задержали в президентском дворце

В Польше задержали экс-главу МВД Мариуша Каминьского и его бывшего заместителя Мацея Вонсика по делу о превышении полномочий. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Каминьский и Вонсик руководили МВД в предыдущем польском правительстве. В 2023-м они избрались в польский парламент от партии «Право и справедливость», однако в итоге были лишены мандатов.

Их признали виновными в превышении полномочий по делу, касавшемуся «земельного скандала» 2007 года. В 2015 году Дуда амнистировал обоих. В июне 2023-го Уголовная палата Верховного суда отменила решение о прекращении дела против политиков, а в декабре их приговорили к двум годам лишения свободы.

Каминьский и Вонсик были задержаны в президентском дворце, где они находились по приглашению Анджея Дуды. Их пригласили на церемонию назначения советников президента.

По данным Rzeczpospolita, задержание происходило в отсутствие Дуды, который находился на встрече с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Полицейские предъявили двум политикам ордер на арест, те «были удивлены, но не сопротивлялись».

Сообщалось, что Каминьского и Вонсика переведут под стражу в следственный изолятор.

Через несколько часов они опубликовали обращение, в котором заявили о своей невиновности и напомнили, что были помилованы президентом. Политики подчеркнули, что намерены выполнять свои парламентские обязанности, несмотря на приостановку мандатов.