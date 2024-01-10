Полиция Эквадора задержала захватчиков телеканала
Полиция Эквадора сообщила об успешном задержании вооруженных бандитов, которые захватили студию телеканала ТС. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальный канал правоохранительных органов Эквадора в социальной сети Х.
«В результате операции на телеканале TC в Гуаякиле нашим полицейским подразделениям удалось задержать несколько лиц и собрать вещественные доказательства, связанные с преступлением», — говорится в сообщении.
Полиция также сообщила об эвакуации людей из захваченного здания. Информации о жертвах или пострадавших в ходе инцидента пока не поступало.
Ранее стало известно, что неизвестные в масках и с холодным и огнестрельным оружием проникли в студию телеканала TC в Гуаякиле. В городе все еще бушуют беспорядки, связанные с решением властей реорганизовать местные тюрьмы. Бандиты вышли в прямой эфир, размахивая оружием и гранатами, сунули ведущему в карман пиджака динамитную шашку и наперебой кричали: «пусть полиция убирается».
Президент Эквадора Даниэль Нобоа после вышеуказанных событий объявил в стране внутренний вооруженный конфликт. Он приказал армии «нейтрализовать» преступные группировки, при этом в стране насчитываются десятки тысяч участников подобных движений.