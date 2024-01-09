Самолет из Москвы не смог приземлиться в Северной Осетии
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс по маршруту Москва - Владикавказ, приземлился в Минеральных Водах вместо Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщили очевидцы.
"Из Москвы самолет вылетел с опозданием на час. Он должен был приземлиться в 18:45, но аэропорт Беслана не смог принять рейс из-за обледенения полосы. В 19:50 приземлились в аэропорту Минеральных Вод, командир воздушного судна сообщил, что нужно ждать порядка полутора часов, пока не устранят проблему, однако мы ждем больше трех часов", - сказал собеседник агентства.
Часть пассажиров решила добираться до Северной Осетии самостоятельно, их выпустили из самолета. При этом на борту остаются остальные, среди них дети.
Официальными комментариями от представителей международного аэропорта "Владикавказ" агентство не располагает.