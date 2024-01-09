Самолет из Москвы не смог приземлиться в Северной Осетии

"Из Москвы самолет вылетел с опозданием на час. Он должен был приземлиться в 18:45, но аэропорт Беслана не смог принять рейс из-за обледенения полосы. В 19:50 приземлились в аэропорту Минеральных Вод, командир воздушного судна сообщил, что нужно ждать порядка полутора часов, пока не устранят проблему, однако мы ждем больше трех часов", - сказал собеседник агентства.