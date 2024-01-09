Младенец умер от гриппа в поезде Москва — Чита

Семимесячная девочка умерла в поезде Москва — Чита, сообщает RT. Отмечается, что мать с тремя детьми заболели гриппом, у них поднялась температура, в итоге младенец скончался.

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Как выяснили журналисты, в столице женщина отдыхала с дочкой и двумя сыновьями трех и семи лет. По дороге домой в Омск у всей семьи поднялась температура, из-за болезни малышка потеряла сознание, а позже скончалась.

Ребенок умер еще в поезде. На станции Кунгур (Пермский край) нас уже ждали врачи, но спасти дочь они уже не смогли, — рассказала мама девочки.

По ее словам, врачи взяли анализы, которые подтвердили, что у младенца был грипп. Сейчас мать с двумя детьми находится в детской больнице Пермского края с высокой температурой и слабостью. При этом женщина заявила, что претензий к врачам у нее нет.