Движение поездов после схода вагонов в Забайкалье восстановили

В компании отчитались, что 300 железнодорожников в кратчайшие сроки при температуре -37 градусов восстановили более 400 м одного и 200 м соседнего пути, поврежденных из-за схода вагонов. В работах было задействовано три восстановительных поезда, а также другая специализированная техника.