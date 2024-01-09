В Петербурге сотрудник ТЦ избил посетителя на глазах беременной супруги

Сотрудник одного из магазинов ТЦ «Континент» избил посетителя на глазах у беременной супруги. Об этом пишет портал «78».

По данным портала, супружеская пара зашла в бутик, что приобрести подарок племяннице. Они отобрали две игрушки и направились к кассе.

На кассе у супругов возник конфликт с сотрудницей магазина на фоне того, что конечные цены на игрушки не соответствовали тем, которые были обозначены на ценниках, причем значительно. Мужчина и женщина попросили позвать другого сотрудника, а также администратора. Кассирша отказалась выполнить их просьбу.

Пара заявила, что приобретет товар только по стоимости, указанной на ценниках. После словесной перепалки супруги вышли из магазина и направились к травалатору. Внезапно на мужчину со спины налетел один из сотрудников бутика и начал избивать.

Охранники ТЦ прибыли на место происшествия, разняли дерущихся и передали посетителя наряду Росгвардии. Сотрудники ведомства доставили мужчину в 35-й отдел полиции Приморского района.