Посольство США подтвердило арест американца в Москве

Посольство Соединённых Штатов в Москве знает об аресте американского гражданина Роберта Вудлэнда, который обвиняется в обороте наркотиков.

«Нам известны сообщения о недавнем задержании гражданина США в России», — сообщили ТАСС в посольстве.

В диппредставительстве утверждают, что у Госдепа «нет большего приоритета, чем безопасность граждан США за рубежом».