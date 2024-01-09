Посольство США подтвердило арест американца в Москве

Посольство США знает об аресте американца в Москве
Посольство Соединённых Штатов в Москве знает об аресте американского гражданина Роберта Вудлэнда, который обвиняется в обороте наркотиков.
«Нам известны сообщения о недавнем задержании гражданина США в России», — сообщили ТАСС в посольстве.
В диппредставительстве утверждают, что у Госдепа «нет большего приоритета, чем безопасность граждан США за рубежом».
Ранее стало известно, что гражданина США арестовали на два месяца за попытку незаконного оборота наркотиков. В МИД отметили, что российская сторона готова предоставить США консульский доступ к американцу.