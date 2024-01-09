Певец Шарлот написал письмо патриарху
Певец Эдуард Шарлот, которого обвинили в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, написал письмо Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о прощении. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации канала, Шарлот отправил патриарху письмо около двух недель назад. В нем певец просил прощения и сообщал, что кается во всем и готов искупить свою вину. Также в письме он указывал, что «активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать», попросив выпустить его на свободу, чтобы он мог это сделать.
Напомним, что после начала СВО на Украине Шарлот покинул Россию, а затем публично сжег свой российский паспорт. Также он снял несколько провокационных видео. Позже певец заявил, что намерен вернуться в РФ, чтобы искупить вину. Он был задержан сразу после прибытия в аэропорт Санкт-Петербурга и арестован до 24 января. Против него возбудили уголовные дела по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, по которым певцу грозит до шести лет лишения свободы. На данный момент Шарлот находится в СИЗО.