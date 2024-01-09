Певец Шарлот написал письмо патриарху

Певец Эдуард Шарлот, которого обвинили в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, написал письмо Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о прощении. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По информации канала, Шарлот отправил патриарху письмо около двух недель назад. В нем певец просил прощения и сообщал, что кается во всем и готов искупить свою вину. Также в письме он указывал, что «активно пишет патриотические произведения и готов потом с ними выступать», попросив выпустить его на свободу, чтобы он мог это сделать.