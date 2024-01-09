Российский уголовник заколол трех человек во время празднования Нового года

В Ставропольском крае задержали ранее судимого российского уголовника, подозреваемого в расправе над тремя жителями Кисловодска. Об этом во вторник, 9 января, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

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По данным следствия, ночью 31 декабря 2023 года мужчина пришел в гости в квартиру к сожительнице. Во время застолья произошел конфликт, в ходе которого мужчина внезапно схватил нож и нанес множественные колотые раны сожительнице, ее подруге и 33-летнему сыну. Ранения у всех троих оказались не совместимы с жизнью.

После учиненной расправы мужчина покинул квартиру, но был задержан по горячим следам. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения на время следствия.