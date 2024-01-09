Россиянин расчленил гостью после ссоры

Выяснилось, что 1 января у фигуранта собрались две женщины и мужчина. Они выпивали, но чуть позже одна гостья с мужчиной ушли домой. Потерпевшая осталась наедине с хозяином дома, и они поссорились. Мужчина бил и душил ее. Женщина не выжила. На утро нападавший понял, что совершил преступление, и спрятал свою жертву на балконе, а сам продолжил пить. С 4 по 6 января он уехал в Москву на работу, а по возвращении расчленил пострадавшую и выбросил в мусорные контейнеры.