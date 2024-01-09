При обстреле ВСУ села в Курской области погибла женщина

Женщина погибла в Курской области из-за обстрела ВСУ села Горналь
Украинские войска обстреляли село Горналь в Курской области, из-за попадания осколков погибла женщина. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
Обстрел произошёл днём. Село находится в Суджанском районе области.
«От осколков погибла женщина. Выражаю соболезнования родным и близким погибшей. В результате обстрела повреждено два дома. Подомовой обход продолжается», — сказал губернатор.
Ранее Старовойт сообщил, что в небе над Курском сработала система ПВО.