Два человека пострадали после атаки беспилотников на Орел
Два человека пострадали после атаки беспилотников на Орел. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.
По словам собеседника канала, пострадавшие получили порезы от разбитого остекления в здании «Орелэнерго».
Напомним, что ранее о падении двух беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. В своем Telegram-канале он заявлял, что возгорание удалось локализовать, сотрудникам предприятия оказывается вся необходимая помощь.
Клычков подчеркнул, что на месте происшествия работают экстренные службы. Ситуация находится под контролем. Глава Орловской области призвал жителей сохранять бдительность и сообщать о чрезвычайных ситуациях в правоохранительные органы.
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