Два человека пострадали после атаки беспилотников на Орел. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника канала, пострадавшие получили порезы от разбитого остекления в здании «Орелэнерго».

Напомним, что ранее о падении двух беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. В своем Telegram-канале он заявлял, что возгорание удалось локализовать, сотрудникам предприятия оказывается вся необходимая помощь.