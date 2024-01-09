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Два человека пострадали после атаки беспилотников на Орел

Два человека пострадали после атаки беспилотников на Орел. Об этом сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

Два человека пострадали после атаки беспилотников на Орел
© ТАСС

По словам собеседника канала, пострадавшие получили порезы от разбитого остекления в здании «Орелэнерго».

Напомним, что ранее о падении двух беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. В своем Telegram-канале он заявлял, что возгорание удалось локализовать, сотрудникам предприятия оказывается вся необходимая помощь.

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Клычков подчеркнул, что на месте происшествия работают экстренные службы. Ситуация находится под контролем. Глава Орловской области призвал жителей сохранять бдительность и сообщать о чрезвычайных ситуациях в правоохранительные органы.

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