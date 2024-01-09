Губернатор сообщил о падении двух беспилотников на объект ТЭК в Орле
Два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Орле. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
«На территории города Орла произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса», — написал он в Telegram.
Клычков добавил, что возгорание было оперативно локализовано.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России сбили два беспилотных летательных аппарата ВСУ в небе над Климовским районом региона.