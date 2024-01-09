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Губернатор сообщил о падении двух беспилотников на объект ТЭК в Орле

Два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Орле. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Губернатор сообщил о падении двух беспилотников на объект ТЭК в Орле
© РИА Новости

«На территории города Орла произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса», — написал он в Telegram.

Клычков добавил, что возгорание было оперативно локализовано.

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Александр Богомаз
Андрей Клычков
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