ТАСС: На "голой" вечеринке Ивлеевой присутствовал больной

Требование Роспотребнадзора о привлечении владельцев московского клуба "Мутабор" к ответственности "связано с присутствием больного инфекционным заболеванием" на скандальной "голой" вечеринке, устроенной блогершей Ивлеевой.

Напомним: также мероприятие было признано пропагандирующим ЛГБТ, движение, запрещенное в нашей стране.

О новом витке истории сообщает корреспондент ТАСС из зала Лефортовского суда Москвы, где в настоящее время рассматривается дело.

ООО "Арт центр", владеющее клубом, "обвиняется в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах", - уточнено агентством.

По данной статье юридическому лицу грозят санкции от штрафа в размере 30 000-50 000 рублей и до приостановки деятельности на срок до 90 суток.