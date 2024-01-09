Россиянин напал на фельдшера скорой и едва не скинул его в погреб

В Бийске мужчина напал на фельдшера скорой помощи и едва не скинул его в открытый погреб. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

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Диспетчеру скорой помощи до случившегося сообщили, что женщина упала в погреб. Когда медики приехали на место происшествия, они увидели агрессивного мужчину. Он схватил фельдшера за воротник и толкнул, из-за чего медработник едва не оказался в погребе вслед за пострадавшей.

Пациентку, за которой приехала бригада, отвезли в больницу. О ее состоянии ничего не сообщается. Полиция разбирается, провалилась ли она в погреб по вине мужчины.