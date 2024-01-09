Россиянин присвоил предназначенные на взятки силовикам 12 миллионов рублей

Калининский районный суд Тюменской области вынес обвинительный приговор 43-летнему Дмитрию К., присвоившему более 12 миллионов рублей, переданные ему для подкупа влиятельных сотрудников правоохранительных органов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе региона.

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Подсудимый признан виновным в особо крупном мошенничестве и осужден на пять лет лишения свободы условно. Из материалов уголовного дела следует, что мужчина выступил посредником при передаче взяток за прекращение расследования против директора фонда капитального строительства Ямало-Ненецкого автономного округа Виктора Калашникова, привлеченного к уголовной ответственности в сентябре 2018 года за махинации с бюджетными средствами в рамках программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

Дмитрий К. убедил супругу Калашникова в том, что у него есть «крутые связи в высших кругах очень влиятельных столичных силовиков», способных забрать уголовное дело в Москву и прекратить его за 120 миллионов рублей. Однако женщина отказалась от столь дорогой «услуги» и за 20 миллионов рублей стала добиваться изменения меры пресечения мужу на домашний арест. Когда Калашникова выпустили из СИЗО Дмитрий К. присвоил 12,8 миллиона рублей, переданных ему женщиной на взятки.