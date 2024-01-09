Жители десятков домов в Приморье остались без тепла

Коммунальная авария привела к тому, что более шести тысяч жителей 88 многоквартирных домов в Находке остались без теплоснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщила прокуратура Приморского края.

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По данным ведомства, под отключение попали дома на улицах Верхне-Морская, Гагарина, Лермонтова, Гончарова, Зои Космодемьянской и Находкинском проспекте. Также нет тепла в четырех детских садах.

«9 января 2024 года в результате порыва питательной линии экономайзера на котельной №2.8 прекращено теплоснабжение многоквартирных домов (…) Всего без коммунальной услуги остаются более 6 тыс. жителей 88 многоквартирных домов», - сообщили в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что сейчас ведутся ремонтные работы, восстановление теплоснабжения находится на контроле.

По данным «Рамблер/погода», сейчас в Находке 4 градуса мороза. Ожидается, что к вечеру столбик термометра покажет – 8. А ночью температура воздуха упадет до – 12 градусов.