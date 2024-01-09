Подросток покончил с собой из-за запрета играть в планшет на каникулах

В Калужской области подросток покончил с собой после того, как мать запретила ему играть в планшет на январских каникулах. Об этом во вторник, 9 января, пишет Telegram-канал Shot.

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Уточняется, что случившемуся предшествовала ссора матери и ее одиннадцатилетнего сына. Женщина не разрешила мальчику играть в планшет вечером перед сном, после чего ребенок обиделся и заперся у себя в комнате.

Через некоторое время мать зашла к сыну и увидела, что он не дышит. Тело ребенка направили в морг. В произошедшем разбирается полиция.

По информации Telegram-канала, мальчик не состоял на учете в ПДН и рос в полной семье.

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