Подросток покончил с собой из-за запрета играть в планшет на каникулах
В Калужской области подросток покончил с собой после того, как мать запретила ему играть в планшет на январских каникулах. Об этом во вторник, 9 января, пишет Telegram-канал Shot.
Уточняется, что случившемуся предшествовала ссора матери и ее одиннадцатилетнего сына. Женщина не разрешила мальчику играть в планшет вечером перед сном, после чего ребенок обиделся и заперся у себя в комнате.
Через некоторое время мать зашла к сыну и увидела, что он не дышит. Тело ребенка направили в морг. В произошедшем разбирается полиция.
По информации Telegram-канала, мальчик не состоял на учете в ПДН и рос в полной семье.
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