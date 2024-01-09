Утечка на теплосети от котельной обнаружена в подмосковном Дмитрове

Утечка обнаружена на теплосети от котельной в микрорайоне Космонавтов в подмосковном городе Дмитрове. Об этом во вторник, 9 января, сообщил глава округа Илья Поночевный.

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— Сегодня на теплосети от котельной образовалась утечка. Специалисты оперативно ее обнаружили, но предположительно есть еще одна. Для выполнения работ была приостановлена подача отопления и горячего водоснабжения, — написал он в своем Telegram-канале.

Глава округа рассказал, что на данный момент на месте работает аварийная бригада. Сейчас в округе приостановлена подача отопления и горячего водоснабжения. Поночевный добавил, что после обнаружения утечки участок трассы будет отсечен, а котельную запустят.

5 января часть Подольска осталась без отопления и подачи горячей воды из-за аварии, произошедшей на теплотрассе. По данным СМИ, некоторые районы несколько суток существовали в сложных условиях.