Для пассажиров двух остановленных в Забайкалье поездов организуют авиаперевозку

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя структура РЖД) купит авиабилеты для пассажиров двух поездов, которые были остановлены из-за схода грузовых вагонов в Забайкалье. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФПК.

Напомним, что в ночь на вторник, 9 января, на перегоне Алеур — Бушулей с рельсов сошли 14 вагонов грузового поезда. Причиной стало столкновение со встречным составом, который двигался пустым. Пять вагонов опрокинулись на бок, еще девять сошли тележками, под наклоном находятся две секции локомотива одного из поездов.

Происшествие привело к остановке поездов №392 Чита — Благовещенск и №2 Москва — Владивосток. Для их пассажиров организуют авиаперелеты из Читы в Благовещенск, Хабаровск и Владивосток. На время вынужденного простоя в вагонах поддерживается комфортная температура, а людям раздают напитки и питание.