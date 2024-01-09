Японский полуостров увеличился в размерах после землетрясения
Площадь японского полуострова Ното, являющегося частью острова Хонсю, выросла на 4,4 квадратных километра после землетрясения 1 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специалистов Института сейсмологии при Токийском университете и Японское географическое общество.
Площадь полуострова увеличилась за счет подъема морского дна. В отдельных районах Ното береговая линия продвинулась примерно на 250 метров в северном направлении. По словам местных жителей, дно поднялось одновременно с толчками 1 января. Информацию об увеличении площади суши подтвердили с помощью снимков с космических спутников.
Ученые отмечают, что землетрясение также создало на полуострове естественные волнорезы. В будущем они помогут снизить разрушительный эффект от возможных цунами.
Напомним, что 1 января на острове Хонсю произошло мощное землетрясение. Жертвами стихии стали не менее 560 человек, еще 323 считаются пропавшими без вести. Сильнее всего от землетрясений пострадала префектура Исикава, где полностью или частично оказались разрушены 1370 строений.