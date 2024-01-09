Площадь японского полуострова Ното, являющегося частью острова Хонсю, выросла на 4,4 квадратных километра после землетрясения 1 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специалистов Института сейсмологии при Токийском университете и Японское географическое общество.

Площадь полуострова увеличилась за счет подъема морского дна. В отдельных районах Ното береговая линия продвинулась примерно на 250 метров в северном направлении. По словам местных жителей, дно поднялось одновременно с толчками 1 января. Информацию об увеличении площади суши подтвердили с помощью снимков с космических спутников.

Ученые отмечают, что землетрясение также создало на полуострове естественные волнорезы. В будущем они помогут снизить разрушительный эффект от возможных цунами.