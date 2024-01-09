В Подольске задержаны начальник котельной и замглавы администрации

Начальника котельной и замглавы администрации задержали в Подольске после аварии на теплотрассе
В Подмосковье задержали начальника котельной и генерального директора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом во вторник, 9 января, «Вечерней Москве» сообщил старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
По ее словам, задержан был также заместитель главы администрации городского округа Подольска. В его отношении подмосковный СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, а также последовавшими за этим тяжкими последствиями.
— Он подозревается в том, что, исполняя обязанности по контролю за подготовкой и эксплуатацией котельной, зная о необходимости проверки оборудования для отопительного сезона, а также о наличии его дефектов, подписал акт проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг. и выдал заводу паспорт готовности, что привело к аварии на теплотрассе, — рассказала Врадий.
Обыски уже провели на рабочих местах задержанных. Сейчас их допрашивают.
5 января часть Подольска осталась без отопления и подачи горячей воды из-за аварии, произошедшей на теплотрассе. По данным СМИ, некоторые районы несколько суток существовали в сложных условиях.