Boeing выкатился за пределы полосы в Норильске
В Норильске Боинг выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
«В международном аэропорту Норильск после посадки воздушного судна Боинг 737-800 авиакомпании „Нордстар“, допущено выкатывание борта самолета за пределы взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, опубликованном в telegram-канале.
Там добавили, что на борту находились 169 пассажиров. На данный момент организована проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.