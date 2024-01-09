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Boeing выкатился за пределы полосы в Норильске

В Норильске Боинг выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Boeing выкатился за пределы полосы в Норильске
© ТАСС

«В международном аэропорту Норильск после посадки воздушного судна Боинг 737-800 авиакомпании „Нордстар“, допущено выкатывание борта самолета за пределы взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, опубликованном в telegram-канале.

Там добавили, что на борту находились 169 пассажиров. На данный момент организована проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

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