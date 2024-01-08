В РЖД сообщили о сходе 14 грузовых вагонов на Забайкальской железной дороге
На перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги сошли 14 вагонов грузового поезда, пострадавших нет. Об этом сообщается в Telegram-канале РЖД.
Инцидент произошел в 19:17. Из-за сошедших вагонов был нарушен габарит соседнего пути.
«Пострадавших нет, угрозы экологии нет», — говорится в тексте.
В связи с произошедшим остановлены пассажирские поезда, следовавшие по маршрутам Москва — Владивосток и Чита — Благовещенск. В них поддерживают комфортный температурный режим, пассажиров обеспечат питанием и водой.
К месту инцидента были направлены восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка. Причины произошедшего уточняются.
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