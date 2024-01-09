Столкновение поездов в Забайкалье: с рельсов сошли 14 вагонов

«На перегоне Бушулей - Алеур произошел сход и столкновение средней части локомотива нечетного грузового порожнего поезда с вагонами четного грузового поезда. В результате столкновения произошел сход 14 вагонов с углем, из которых пять вагонов опрокинулись на бок, девять сошли тележками, а также наклонены две секции локомотива одного из поездов. Движение остановлено в четном и нечетном направлениях», - сообщает региональный главк МЧС России.