В Турции неизвестный напал с ножом на имама мечети

В центре Стамбула неизвестный напал с ножом на имама мечети и ее прихожанина. Об этом сообщает TRT Haber.

По данным телеканала, инцидент произошел в мечети Фатих. Около 19:15 неизвестный во время молитвы начал выкрикивать лозунги.

После этого неизвестный напал на имама с ножом, ранив его. Также от рук мужчины пострадал прихожанин. Его и имама доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.