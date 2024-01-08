В Турции неизвестный напал с ножом на имама мечети
В центре Стамбула неизвестный напал с ножом на имама мечети и ее прихожанина. Об этом сообщает TRT Haber.
По данным телеканала, инцидент произошел в мечети Фатих. Около 19:15 неизвестный во время молитвы начал выкрикивать лозунги.
«Имам мечети Фатих Галип Уста попросил мужчину покинуть мечеть, сделав ему предупреждение», — говорится в тексте.
После этого неизвестный напал на имама с ножом, ранив его. Также от рук мужчины пострадал прихожанин. Его и имама доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.
Известно, что нападавшего задержали. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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