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В Турции неизвестный напал с ножом на имама мечети

В центре Стамбула неизвестный напал с ножом на имама мечети и ее прихожанина. Об этом сообщает TRT Haber.

В Турции неизвестный напал с ножом на имама мечети
© globallookpress.com

По данным телеканала, инцидент произошел в мечети Фатих. Около 19:15 неизвестный во время молитвы начал выкрикивать лозунги.

«Имам мечети Фатих Галип Уста попросил мужчину покинуть мечеть, сделав ему предупреждение», — говорится в тексте.

После этого неизвестный напал на имама с ножом, ранив его. Также от рук мужчины пострадал прихожанин. Его и имама доставили в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Известно, что нападавшего задержали. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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