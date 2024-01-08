В Петербурге подожгли дверь в квартиру автора подкаста «Изолента live»

Ведущему радио Sputnik, автору подкаста «Изолента live» Трофиму Татаренкову подожгли дверь в его петербургскую квартиру. Об этом журналист рассказал РИА Новости.

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По словам Татаренкова, неизвестные обложили дверь в его жилище шинами и досками, после чего швырнули в нее бутылку с зажигательной смесью. Также преступники заранее заблокировали магнитный замок двери наклейками.

«Из-за бронированной двери не выгорела квартира. Но расчет, я так понимаю, был именно на жертвы. Поджигатели надеялись на то, что в квартире кто-то есть», — уверен журналист.

К счастью, людей в помещении не было, а огонь быстро заметила соседка, которая вызвала спасателей.

Татаренков уже обратился в полицию. Он предполагает, что след преступников может привести на Украину, где хотят запугать российских журналистов, чтобы они перестали работать.