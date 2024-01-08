В Токио полностью сгорела резиденция экс-премьера Японии

В центре Токио полностью сгорела резиденция бывшего премьер-министра Японии Какуэя Танаки. По предварительной данным, причиной возгорания стали палочки с благовониями. Об этом сообщает NHK.

Согласно информации телеканала, пожар в резиденции экс-премьера Японии произошел во второй половине дня 8 января. На момент возгорания в здании находились дочь Танаки Макико и ее муж. Они не пострадали. Макико Танаки считает, что причиной пожара могли стать палочки с благовониями, которые она поставила там.