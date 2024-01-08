"Хезболлах" подтвердила гибель командира своего подразделения

Высокопоставленный командир погиб в Ливане в результате израильского удара, сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника в службе безопасности. По их информации, командир и еще один член группировки находились в автомобиле, который попал под обстрел на юге страны. Один из источников подчеркнул, что ситуация теперь может обостриться.