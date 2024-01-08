Оторвавшуюся дверь самолета Alaska Airline нашли во дворе дома в США
Дверь от самолета Alaska Airlines, которую несколько дней назад вырвало во время полета, нашли на заднем дворе дома в Портленде. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя национального совета по безопасности на транспорте США Джениифер Хоменди.
Федеральные следователи искали заглушку от Boeing 737 MAX 9 с момента происшествия и обращались к общественности за помощью. Пропавшую дверь обнаружил школьный учитель по имени Боб — он заметил ее у себя на участке и обратился к правоохранителям.
Как отметила Хоменди, изучение детали позволит узнать, по какой причине заглушка отделилась от самолета во время полета.
Напомним, что дверь сорвало 5 января. Самолету пришлось совершить аварийную посадку в Портленде. По словам очевидцев, заглушку буквально вырвало, а следом за ней оторвался и один из иллюминаторов. В салоне воздушного судна резко упало давление, выпали кислородные маски. Всего на борту находилось 180 человек, включая шесть членов экипажа. Никто не пострадал.
После инцидента Федеральное управление гражданской авиации США постановило приостановить эксплуатацию некоторых самолетов Boeing 737 MAX 9. Это решение затрагивает 171 самолет.