Оторвавшуюся дверь самолета Alaska Airline нашли во дворе дома в США

Дверь от самолета Alaska Airlines, которую несколько дней назад вырвало во время полета, нашли на заднем дворе дома в Портленде. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя национального совета по безопасности на транспорте США Джениифер Хоменди.

Федеральные следователи искали заглушку от Boeing 737 MAX 9 с момента происшествия и обращались к общественности за помощью. Пропавшую дверь обнаружил школьный учитель по имени Боб — он заметил ее у себя на участке и обратился к правоохранителям.

Как отметила Хоменди, изучение детали позволит узнать, по какой причине заглушка отделилась от самолета во время полета.

Напомним, что дверь сорвало 5 января. Самолету пришлось совершить аварийную посадку в Портленде. По словам очевидцев, заглушку буквально вырвало, а следом за ней оторвался и один из иллюминаторов. В салоне воздушного судна резко упало давление, выпали кислородные маски. Всего на борту находилось 180 человек, включая шесть членов экипажа. Никто не пострадал.