Россияне вытолкали автобус с обрыва ради возвращения на родину

«Гаишники сказали, что трасса закрыта, и чтобы мы разворачивались. Но автобус застрял на обочине, и не мог выехать. Тут уже и толкали его, и ветки подкладывали под колеса. Мы чуть не слетели в овраг», — рассказала она.