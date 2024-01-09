Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 180

Число погибших при серии мощных землетрясений, которые произошли в Японии в районе полуострова Ното на побережье Японского моря, увеличилось до 180. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные властями префектуры Исикава.

Ранее сообщалось о 168 погибших. По меньшей мере 120 человек числятся пропавшими - экстренные службы не могут связаться, чтобы подтвердить их местоположение. Число пострадавших составляет 565 человек. В пунктах эвакуации продолжают находиться порядка 28 тыс. жителей районов, затронутых землетрясениями.