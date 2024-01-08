В Севастополе изрисовали сооружение для обороны города

В Севастополе вандалы изрисовали 11-ю береговую батарею, изобразив на сооружении для обороны города граффити с котом. Об этом сообщает местное издание ForPost.

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По словам создателя народного музея «11-я береговая батарея» Владимира Семенова, инцидент произошел вечером 6 января или в ночь на 7 января.

«Вандалы расписали одно из орудий батареи. Вот вам патриотическая столица России, вот вам Севастополеведение, дневник севастопольского школьника, патриотизм наших деток севастопольских», — возмутился он.

На стены батареи также нанесли примитивные надписи и рисунки, уточнил Семенов. Глава музея добавил, что уже обратился с заявлением в полицию для поиска лиц, изрисовавших батарею.

По словам организатора музея, больше всего от поклонников граффити пострадала одна из башен участника Великой Отечественной войны эскадренного миноносца «Бойкий» — Б-13, которая использовалась для обороны города в годы Великой Отечественной войны.