Сожители убили своего знакомого ударом камня и ножа в Измайлове

В Измайлове пара убила своего знакомого ударом камня и ножа. Об этом в понедельник, 8 января, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, тело 50-летнего мужчины с ножевыми ранениями было обнаружено в нежилом помещении на Щелковском шоссе. Позже выяснилось, что преступление могли совершить его знакомые: 47-летний мужчина и его 39-летняя сожительница.

— Установлено, что женщина и двое ее знакомых распивали спиртные напитки, затем в ходе ссоры ее сожитель нанес потерпевшему несколько ударов камнем по голове, а она дважды ударила ножом, — рассказала Нефедова.

Их уже задержали, прокуратура контролирует их привлечение к уголовной ответственности по статье «Убийство».