В ЛНР задержали двух пособников СБУ

Сотрудники УФСБ ЛНР задержали двух жителей региона, которые собирали данные о местах дислокации личного состава и военной техники, сообщили в ведомстве.

Полученные данные задержанные местные жители передавали сотрудникам Службы безопасности Украины. Один из задержанных общался с сотрудниками СБУ через мессенджер Telegram, передает ТАСС.

Оба этих фигуранта задержаны, возбуждены уголовные дела по статье о шпионаже.