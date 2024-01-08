$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

В ЛНР задержали двух пособников СБУ

Сотрудники УФСБ ЛНР задержали двух жителей региона, которые собирали данные о местах дислокации личного состава и военной техники, сообщили в ведомстве.

В ЛНР задержали двух пособников СБУ
© РИА Новости

Полученные данные задержанные местные жители передавали сотрудникам Службы безопасности Украины. Один из задержанных общался с сотрудниками СБУ через мессенджер Telegram, передает ТАСС.

Оба этих фигуранта задержаны, возбуждены уголовные дела по статье о шпионаже.

Ранее ФСБ задержала мужчину, планировавшего диверсию на объекте Минобороны.

Происшествия
ФСБ
СБУ
Горячая новость
4