Трех офицеров ФСБ обвинили в получении взяток на сумму свыше 5 млрд рублей

Трое офицеров управления "М" ФСБ РФ обвиняются в получении взяток на общую сумму свыше 5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Главное следственное управление СК РФ расследует дело в отношении трех сотрудников управления "М" ФСБ: Алексея Царева, Сергея Манышкина и Александра Ушакова. Они обвиняются в серии преступлений, в том числе в покушении на получение взяток на общую сумму свыше 5 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Ушакову также предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества с использованием своего служебного положения).

"Манышкин и Царев заключили сделку со следствием и дали показания на соучастников преступления, они находятся под домашним арестом. Ушаков взят под стражу", - заключил собеседник агентства.

В 235-м гарнизонном военном суде ТАСС подтвердили информацию о домашнем аресте сотрудников ФСБ Царева и Манышкина, однако от других комментариев отказались.