Рейс Utair из ХМАО в Сочи задержали почти на 7 часов

Вылет рейса авиакомпании Utair из Сургута в Сочи был перенесен на 6 часов 42 минуты. Самолет должен был вылететь в 6:20, однако, согласно данным онлайн-табло сургутского аэропорта, вылет состоялся в 13:02.

«Рейс авиакомпании Utair из Сургута в Сочи (Адлер) был задержан. Плановое время вылета 08.01.24 в 06:20. Фактическое время вылета 08.01.24 в 13:02», — сообщается на онлайн-табло аэропорта имени Салманова.

В справочной службе аэропорта корреспонденту агентства сообщили, что задержка была связана с подготовкой воздушного судна к полету. Также запрос был направлен в адрес авиакомпании Utair. На момент публикации материала ответ получен не был.