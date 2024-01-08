В Санкт-Петербурге произошел крупный пожар

МЧС России сообщило о возникновении пожара в ангаре в Невском районе Санкт-Петербурга. Отмечается, что его площадь составляет четыре тысячи квадратных метров, передает РИА Новости.

«Сообщение о пожаре поступило по адресу: город Санкт-Петербург, Невский район, Дальневосточный проспект, дом 79, корпус 1. Огнем охвачен металлический ангар», — заявили в ведомстве.

По предварительным данным, пострадавших нет. Спасатели наращивают силы и средства для борьбы с пожаром.