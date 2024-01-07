Американцев попросили найти оторвавшуюся в полете дверь Boeing

Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB) обратился к жителям страны с просьбой о помощи в поисках двери аварийного выхода авиалайнера Boeing 737 MAX 9, принадлежащего перевозчику Alaska Airlines. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

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По данным портала, оторвавшийся фрагмент самолета представлял собой панель, закрывающую дополнительный аварийный выход на Boeing 737 MAX 9.

Кроме того, специалисты попросили пассажиров рейса, во время которого произошел авиаинцидент, предоставить им все видеозаписи, сделанные в момент происшествия.

«Мы определили, что это был несчастный случай. Нам очень повезло, что это не закончилось чем-то более трагичным», — подчеркнула председатель NTSB Дженнифер Хоменди.

Глава ведомства отметила, что в случае, если бы авария произошла во время полета, а не при взлете, последствия были бы намного хуже. Кроме того, заметила она, лайнер не был забит полностью — на ближайших к заблокированной двери сиденьях никого не было.