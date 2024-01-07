В Ростове-на-Дону загорелся цирк

В Ростове-на-Дону произошел пожар в здании цирка. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Ростов».

«Дым валит из нескольких окон со стороны Максима Горького», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают пожарные службы.

До этого сообщалось, что в ночь на 7 января в кинотеатре «Украина» в Керчи произошел пожар. По данным источника, возгорание произошло на первом этаже. Причиной пожара стало короткое замыкание. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. Все киносеансы были отменены. Сотрудники кинотеатра выносили все сгоревшее из здания.

Также 7 января сообщалось, что в центре Москвы более 360 человек эвакуировали из-за пожара в гостинице.