Стало известно о смерти внештатного автора «Ленты.ру»

Журналист и внештатный автор «Ленты.ру» Александр Рыбин обнаружен мертвым в Ростовской области. Об этом рассказал портал «Рабкор» в своем Telegram-канале.

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Как сообщили друг Рыбина и его мать, он был найден около трассы в районе города Шахты. В настоящий момент устанавливается причина смерти, а также выясняются обстоятельства произошедшего.

Рыбин долгое время был внештатным автором «Ленты.ру». В его интересы входили события на Ближнем Востоке и в Африке, а также путешествия.