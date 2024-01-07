Из-за слежки за военкором Коцем возбудили новое уголовное дело

Следственный комитет (СК) России возбудил новое уголовное дело из-за слежки за военкором Александром Коцем. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, спецслужбы разыскивают как минимум двух подозреваемых, которые, предположительно, наблюдали за домом журналиста. Отмечается, что эти сведения удалось получить «благодаря современным техническим возможностям».

Уточняется, что дело возбуждено по статье УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни».