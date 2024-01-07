В ДТП с автобусом на Шри-Ланке погиб россиянин

В ДТП с автобусом в Шри-Ланке погиб 42-летний гражданин России. Об этом сообщает шри-ланкийское издание Daily Mirror со ссылкой на полицию.

ДТП произошло ночью 5 января, когда автобус следовал из Коломбо в Матару. Инцидент произошел возле развязки Пиннадува на Южной скоростной автомагистрали.

Автобус врезался в заднюю часть грузовика, едущего в том же направлении.

Гражданин России, находившийся в передней части салона получил тяжелые травмы. Раненого доставили в больницу Карапития, но врачи спасти его не смогли.

Еще двое иностранцев (издание не называет национальность) получили травмы. В настоящее время они проходят лечение в больнице.

Водитель автобуса был арестован. Полиция Пиннадувы считает, что он уснул за рулем. Проводится дальнейшее расследование.

Telegram-канал Mash опубликовал фото с места аварии и сообщил, что автобус был туристическим и перевозил россиян. Всего, по данным канала, пострадало 9 наших соотечественников.

При этом пассажиры были вынуждены выбираться из окон самостоятельно, а прибывшие медики и спасатели не провели осмотр и не предложили помощь. Некоторым травмированным пришлось добираться до больницы самостоятельно.