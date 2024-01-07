Задержан мужчина, устроивший взрыв в кальянной в Домодедово. Это 43-летний местный житель, утром повздоривший с посетителями, сообщает SHOT.

По данным канала, около 6 утра у подозреваемого произошел конфликт с посетителями кальянной на улице Гагарина. Стычка случилась на улице, затем мужчина зашёл в заведение, достал пистолет, гранату РГД-5 и стал угрожать присутствующим.

Его попытались его успокоить и разоружить, но конфликт затянулся почти на час. Один из посетителей набросился на дебошира и смог вырвать пистолет. Однако тот успел выдернуть чеку и швырнуть гранату.

Взрыв был такой силы, что разбудил жителей соседнего многоэтажного дома.

Трое мужчин получили ранения головы, туловища и шеи. Они госпитализированы. Ещё у одной женщины легко травмировано ухо, в больницу она не поехала.

Нападавший сбежал, но его задержали по горячим следам. Пока неясно, где он взял оружие и что изначально стало причиной конфликта в кальянной.