Прокуратура оценила ситуацию с отоплением в Подмосковье

В прокуратуре Московской области сообщили, что ситуация с отоплением улучшилась в ряде городов региона после вмешательства надзорного органа. Об этом сообщает ТАСС.

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«После вмешательства органов прокуратуры устранены последствия аварийных ситуаций и произведены необходимые ремонтные работы в Лыткарино, Солнечногорске, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Химках, Щелково и других городах Московской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что внесено 26 представлений в связи с нарушениям в поставках отопления. На места коммунальных аварий выезжают прокуроры, которые проводят прием пострадавших и контролируют мероприятия по восстановлению отопления.

До этого сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ограничения подачи тепла в жилые дома и организации Подольска в первые дни января. В начале январе в Подольске произошел прорыв теплотрасс, из-за чего многие жилые дома, а также медицинские, учебные и дошкольные учреждения остались без тепла и горячей воды. Инцидент связали с котельной, которая обеспечивала энергоресурсами микрорайон Климовск. С 6 января в городе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) локального характера.