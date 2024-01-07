Рейс из Сочи в Петербург задержали на Рождество из-за неадекватного пассажира

Вылет рейса из Сочи в Санкт-Петербург, запланированный в канун Рождества, 6 января, задержали из-за неадекватного пассажира на борту. По совам очевидцев, до того, как самолет поднялся в воздух, мужчина попытался закурить на борту, чем и сорвал вылет, передают «Известия».

«Рейс задерживается, хулиган на борту воздушного судна, поэтому вызвали службы, полицию, принимается решение о снятии пассажира с борта. Неадекватный пассажир», — рассказала сотрудница аэропорта в Сочи.

Известно, что после инцидента, с задержкой, самолет все же вылетел в Петербург.